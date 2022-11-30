Гороскоп Рак на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Рак



Сегодня у Раков отлично работает воображение, но порой оно заводит их в бесперспективном направлении, как и их благие намерения. Им стоит помнить, что сейчас они могут сохранить верность своим идеалам, но для них не слишком велика вероятность сберечь свои прежние привилегии (в том числе за рубежом). Стоит отменить путешествие - а если это вынужденная командировка, то получше разведать путь (Rambler/гороскопы).