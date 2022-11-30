Гороскоп Лев на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Лев



Сегодня звезды рекомендуют Львам удвоить бдительность. Опасность будет знакомой, но часто замаскированной чем-то приятным - например, старыми иллюзиями, ностальгией или тайной надеждой повернуть время вспять. Стоит как можно тоньше настроить действующие системы слежения, оповещения и распознавания угроз, в том числе духовных. Лучше избегать авантюр, особенно с мотивами реванша и сокрытия проблем (Rambler/гороскопы).