Гороскоп Весы на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Весы



Сегодня звезды советуют Весам не игнорировать нюансы самочувствия: недомогание может снизить запас энергии или создать дискомфорт в пути. В этот день нежелательны занятия, требующие точности и аккуратности. Появляется риск дезинформации. Вместо полезных занятий могут наметиться сплетни или интриги. Нежелательно искать помощника, врача, лекарство, обращаться за услугами, брать в дорогу питомцев (Rambler/гороскопы).