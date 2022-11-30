Гороскоп Скорпион на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Скорпион



Сегодня Скорпионам стоит больше доверять своей интуиции, особенно там, где дело касается знакомых вещей. Этот день способен усилить сомнения даже там, где царило полное доверие. Особенно велика вероятность смущающих внешних влияний в пути, в гостях, за рубежом. Несмотря на тонкое чутье, имеется риск путаницы, обмана или недосмотра. В ситуациях этих суток безопаснее принимать временные решения (Rambler/гороскопы).