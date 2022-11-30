Гороскоп Стрелец на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Стрелец



Сегодня Стрельцам не помешает осторожность в любой ситуации - в том числе в моменты благих порывов. Давние иллюзии или запутанные внешние обстоятельства могут толкнуть их на ложный путь. Им стоит помнить, что в результате их ошибки проблемы могут появиться не только у них самих, но и у близких людей. Тайные ловушки этого дня: лень, романтизм, ностальгия, тяга к роскоши, слабость перед соблазном (Rambler/гороскопы).