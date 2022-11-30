Гороскоп Козерог на 30 ноября 2022, мужчина и женщина, самый точный гороскоп

Гороскоп на 30 ноября 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп на 30 ноября 2022 Козерог



Сегодня звезды советуют Козерогам удвоить критичность в восприятии любых сведений. День повышает как риск фактической дезинформации, так и эмоциональность, из-за которой легко неверно прочесть послание. Стоит отнестись осторожнее не только к чужим словам и приходящим новостям, но и к получаемым знакам. Лучше взять время на раздумья и проверку, если вы собираетесь в путь или получили предложение (Rambler/гороскопы).