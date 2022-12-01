Гороскоп Овен на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 1 декабря



Сегодня звезды не советуют Овнам отправляться в путь, заводить деловые связи за рубежом и увлекаться двусмысленностью, а также торопиться начинать важные для себя проекты. В неотложных делах придется удвоить осмотрительность: возможны те или иные приключения, корни которых отчасти кроются в прошлом. День вынуждает идти не прямым, а извилистым путем, увлекательным, но иногда небезопасным (Rambler/гороскопы).