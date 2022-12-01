Гороскоп Близнецы на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 1 декабря



Сегодня Близнецам важно не бросить свои силы в ложном направлении: благие намерения могут обернуться проблемами, а начинания будут воздушными замками. Велик риск пойти за миражом прошлого, ошибиться с моральным или духовным выбором. Не стоит действовать в пылу конкуренции или спора, под влиянием эмоций или мечтая «вскочить в уходящий поезд». Не лучший день для выбора цели, партнера, наставника (Rambler/гороскопы).