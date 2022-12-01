Гороскоп Рак на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 1 декабря



Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на гладкий путь, но они вполне могут надеяться на удачное завершение своих приключений. Не исключено, что это случится в последний момент, когда многие Раки решат, что удача от них отвернулась. Часть усилий может пропасть впустую - например, не будет поставлена точка или наведена полная ясность. Возможна путаница в путешествии, лечении, общении с иностранцами (Rambler/гороскопы).