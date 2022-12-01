Гороскоп Лев на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 1 декабря



Сегодня звезды советуют Львам не игнорировать системы безопасности - в их работе возможны форс-мажоры. Мечтательность, романтизм и приятная расслабленность могут обернуться для них подспудным очагом хронических неприятностей на будущее. Главные ловушки дня - сентиментальность, доверчивость, расточительность, податливость на соблазн, излишнее великодушие и склонность закрывать глаза на проблемы (Rambler/гороскопы).