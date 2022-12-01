Гороскоп Весы на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 1 декабря



Сегодня Весам стоит отложить важные дела, особенно требующие точности и однозначного результата. Велик риск столкнуться с необязательностью коллег или партнеров, небрежностью помощников. Возможна путаница, ложная тревога или неясный симптом недомогания. Не слишком удачен поиск информации, вещей, работы, маршрутов и услуг. Желательно избегать целевых командировок и сложных лечебных процедур (Rambler/гороскопы).