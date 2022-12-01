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Гороскоп Скорпион на 1 декабря, самый точный гороскоп



Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.

Гороскоп Скорпион на 1 декабря

Скорпионам звезды напоминают о необходимости быть бдительнее. В сложившейся ситуации они рискуют не только неверно прочесть поданный извне знак, но и неправильно истолковать подсказки своего внутреннего голоса, который их обычно не обманывает. Несмотря на сбои, сомнения или приключения, финал этого дня обещает стать удачным. Есть шанс сократить издержки, сохранить ресурсы, ценности или доверие (Rambler/гороскопы).









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