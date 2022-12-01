Гороскоп Стрелец на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Стрелец.



Гороскоп Стрелец на 1 декабря



Сегодня Стрельцы могут стать жертвой своего идеализма, эмоций, личных тайн, запоздалых надежд, а также полученного воспитания и семейных традиций. Не исключены сомнительные ситуации из-за любви или денег, из-за неясной ситуации с жильем, происхождением или бизнесом. Возможна сильная тяга к прошлому и нежелание подвести черту. Звезды советуют отложить любые начинания: высок риск тупика или ошибки (Rambler/гороскопы).