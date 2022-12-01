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Гороскоп Козерог на 1 декабря, самый точный гороскоп



Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.

Гороскоп Козерог на 1 декабря

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам сохранять критичность в общении с людьми и при работе с любой информацией, особенно на чужом языке: слишком велик риск искажений и непонимания. Стоит отложить лечебные процедуры, потенциально опасные работы, целевые поездки и необязательные прогулки: вплоть до вечера возможны досадные осложнения, грозящие свести на нет полезный эффект от предпринятых действий (Rambler/гороскопы).









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