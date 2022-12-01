Гороскоп Водолей на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Водолей.



Гороскоп Водолей на 1 декабря



Сегодня Водолеям стоит аккуратнее обращаться с вещами и деньгами: возрастает риск потери, кражи, порчи, утечки. Не приветствуется спешка в распоряжении любым ценным ресурсом: то, что недавно было сокровищем, может вскоре утратить смысл. Лучше временно отказаться от инвестиций в будущее, крупных трат и соблазнительных сделок, не отвечающих этическим критериям. Полезно следить за курсами валют (Rambler/гороскопы).