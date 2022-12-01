Гороскоп Рыбы на 1 декабря, самый точный гороскоп

Гороскоп на 1 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 1 декабря



Сегодня, несмотря на уязвимость и высокий риск проблем, Рыбы могут надеяться на улыбку фортуны (особенно если были рождены в середине марта). После всех мытарств этого дня их ждет награда, возмещение убытка, подтверждение авторитета или утешение. Но все же опасно проявлять лишнюю активность. Главная ошибка сейчас - новые начинания: они быстро начнут буксовать и могут создать массу трудностей (Rambler/гороскопы).