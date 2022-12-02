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Гороскоп Телец на 2 декабря. Что день грядущий мне готовит?



Гороскоп на 2 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.

Гороскоп Телец на 2 декабря

Тельцам не помешает удвоить свою активность и быстрее реагировать на вызовы обстановки - особенно если они хотят преуспеть в своих зарубежных делах и контактах. День помогает неожиданно легко уладить сложные проблемы и сделать заделы на близкое будущее, но пользоваться шансом следует не откладывая. Судьба может подсказать остроумную схему решения задачи или подарить дополнительную возможность (Rambler/гороскопы).









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