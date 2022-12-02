Гороскоп Лев на 2 декабря. Стоит ли надеяться на удачу?

Гороскоп на 2 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 2 декабря



Сегодня Львы могут рассчитывать на удачу. Многих Львов пока ждет всего лишь предвестник дальнейшего расширения их горизонтов и возможностей, но приятный. Может наметиться продолжение путешествия или возврат к учебе, развитие бизнеса, любовного романа или творческого проекта за рубежом. Желательно исследовать все имеющиеся варианты, не лишая себя удовольствия «пробы пера» в разных направлениях (Rambler/гороскопы).