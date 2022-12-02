Гороскоп Весы на 2 декабря. Что звёзды мне подскажут?

Гороскоп на 2 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 2 декабря



Сегодня успех ждет Весов в сотрудничестве. Пора заново налаживать взаимовыгодные связи с влиятельными людьми, включая иностранцев. Если отдача от партнерства невелика, звезды советуют не терять надежду и спокойно делать то, чего требует момент: через несколько недель результат станет более впечатляющим. Но помните, что вы можете работать не столько на свой, сколько на чужой успех и авторитет (Rambler/гороскопы).