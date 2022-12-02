Гороскоп на 2 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 2 декабря



Сегодня звезды советуют Скорпионам настроиться на деловитый и реалистичный лад, а также активнее реагировать на поступающие сигналы. Может напомнить о себе приостановленный рабочий или лечебный процесс. Лишние эмоции, не связанные с заботами момента, лучше оставить «за кадром», тогда любая работа пойдет быстрее и веселее. Особого внимания могут требовать накопившиеся до критической массы мелочи (Rambler/гороскопы).