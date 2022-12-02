Гороскоп на 2 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 2 декабря



Внимание Козерогов сегодня может привлечь неразрешенная дилемма, само наличие которой уже мешает им ощущать надежную почву под ногами. Для многих Козерогов это будет старый сюжет, связанный с их домом или семьей. Вновь появится надежда что-то основательно изменить в этой сфере к лучшему. Стоит помнить, что события не могут идти быстро, и следует действовать поэтапно, тщательно взвешивая варианты (Rambler/гороскопы).