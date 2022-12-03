Гороскоп Телец на 3 декабря. Стоит ли надеяться на удачу?

Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 3 декабря



Тельцов день приглашает к легкомысленным и немного рискованным приключениям, которые обеспечат им яркие впечатления и принесут пользу сразу в нескольких сферах. Не стоит отказываться от общения, приятных романтичных предложений, интересных поездок, легких забав и небольших подарков близким. Важное правило дня - избегать масштабных авантюр и глобальных начинаний, ограничиться рамками поставленной задачи (Rambler/гороскопы).