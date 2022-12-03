Гороскоп Рак на 3 декабря. У меня всё будет хорошо?

Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 3 декабря



Сегодня у Раков есть отличная возможность сделать шаг к своей цели, опираясь на чью-то персональную поддержку. Пригодится симпатичный, ловкий и коммуникабельный помощник или подопечный. Ракам-руководителям не обойтись без заместителя, водителя, секретаря или информатора. Хорошая подстраховка - контакт с личным юристом, врачом или переводчиком. Совещания и важные дела лучше не переносить на вечер (Rambler/гороскопы).