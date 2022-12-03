Гороскоп Лев на 3 декабря. Про меня совпало!

Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Гороскоп Лев на 3 декабря



Сегодня Львы не встретят на своем пути препятствий - при условии, что их запросы не заоблачны, и они готовы идти к своей цели постепенно. Это прекрасный день для романтики, переписки, путешествий, учебы, просветительской деятельности, для развития деловых и личных связей с людьми издалека, для контакта с будущим наставником или попутчиком. Подходящий момент для покупки билетов, прокладки маршрута (Rambler/гороскопы).