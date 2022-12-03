Гороскоп Весы на 3 декабря. У меня хороший гороскоп на сегодня?

Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 3 декабря



Сегодня жизнь предлагает Весам то, что им нравится: интересное общение с другими людьми, окрашенное взаимной симпатией. День хорош для сотрудничества, совещаний, совместных поездок, свиданий, поиска обратной связи с аудиторией. Даже при заявленном равноправии лучше отдать инициативу собеседнику. Не стоит затягивать контакты до ночи: могут вступить в силу менее приятные особенности отношений (Rambler/гороскопы).