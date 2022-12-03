Гороскоп Козерог на 3 декабря. Ждать сюрпризов?

Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 3 декабря



Сегодня секретом успеха для Козерогов станет открытость для общения: часто именно оно будет простым ключом к семейному миру, деловым успехам и любовным удачам. Разговоры этих суток остроумны, разнообразны и познавательны, поэтому не придется скучать. Вечером контакты желательно свести к минимуму, иначе не исключено омрачение психологической атмосферы, может усилиться семейная или иная неприязнь (Rambler/гороскопы).