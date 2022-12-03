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Гороскоп Рыбы на 3 декабря. Какие у меня перспективы?



Гороскоп на 3 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на 3 декабря

Сегодня у Рыб возрастает шанс на интересные и приятные приобретения. Также судьба может приготовить им новый или альтернативный канал дохода, который со временем они смогут развить для себя в настоящую «золотую жилу». Может прийти полезная информация из разных источников. Возможно, придется поработать с финансовой документацией. Звезды советуют не торопиться с крупными покупками и инвестициями (Rambler/гороскопы).









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