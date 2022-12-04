Гороскоп Овен на 4 декабря 2022. Может не стоит читать?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.



Гороскоп Овен на 4 декабря



Утро многие Овны встретят в противоречивом настроении. Их могут не радовать хорошие новости. Многие Овны рискуют «встать не с той ноги», начать свой день с уныния или раздражительности. Не исключены недомогания и бытовые неувязки. Не стоит отвечать в первой половине дня на важные письма (особенно если вы рождены в середине апреля). Вечером фокус внимания может сместиться на материальные темы (Rambler/гороскопы).