Гороскоп Телец на 4 декабря. Что день грядущий мне готовит?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Гороскоп Телец на 4 декабря



Сегодня Тельцам стоит стать более умеренными и осторожными, так как в любой приятной с виду ситуации для них может скрываться подвох. В первую очередь это касается любовных и финансовых дел, а также здоровья. В эти сутки хуже идет адаптация, могут ярче проявиться побочные эффекты пребывания в чужой среде или жизни во временном экстремальном ритме. Чувствительность и уязвимость усилятся вечером (Rambler/гороскопы).