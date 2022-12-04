Гороскоп Близнецы на 4 декабря. Ждешь хороших новостей?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Гороскоп Близнецы на 4 декабря



Сегодня звезды советуют Близнецам сбавить темп. Любая работа, включая командную, в этот день чем-то чревата. В проблемной ситуации важны добрые отношения с конкретными людьми: если вам кто-то симпатизирует или покровительствует, худшая участь вас минует, и «закон больших чисел» вас не затронет. Вечер заставит задуматься о материальной стороне - например, о зависимости от коллективных ресурсов (Rambler/гороскопы).