Гороскоп Рак на 4 декабря. Какие у меня перспективы?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Гороскоп Рак на 4 декабря



Сегодня Ракам нужна доля осмотрительности и дальновидности. В любой ситуации мудрым решением будет промедлить, а не поспешить. В первой половине дня желательно избегать прямого контакта с недоброжелателями, конкурентами, пребывающим не в духе начальством и официальными лицами. Вечером звезды советуют внимательнее выбирать друзей. Лучше не спешить со взносом, открытием счета, вступлением в группу (Rambler/гороскопы).