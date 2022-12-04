Гороскоп Дева на 4 декабря. Ждать сюрпризов?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.



Гороскоп Дева на 4 декабря



В первой половине дня Девам стоит быть настороже, так как даже самая удачная ситуация может повернуться к ним неблагоприятной стороной. Не исключены эмоциональные срывы, материальные потери, моменты недоверия или неприязни. К вечеру обстановка изменится в хорошую сторону, но конкретные шаги будут проблематичны из-за цепочки пробуксовок. Не лучший момент для начала учебы, переезда, путешествия (Rambler/гороскопы).