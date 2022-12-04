Гороскоп Весы на 4 декабря. Ждать сюрпризов?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Весы.



Гороскоп Весы на 4 декабря



Сегодня Весам стоит поддерживать важные для них отношения утром - но соблюдая при этом азбуку психологической осторожности, иначе приятный диалог может получить негативный подтекст. Придется учитывать «острые углы» чужого настроения и поведения - например, старую ревность, злопамятность или небрежность в быту. Вечер заставит обратить внимание на состояние персональных финансов или общих активов (Rambler/гороскопы).