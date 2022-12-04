Гороскоп Скорпион на 4 декабря. Про меня совпало!

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Гороскоп Скорпион на 4 декабря



Для Скорпионов день может начаться с усугубления знакомых неприятных мелочей. Возможно, они будут связаны со здоровьем или питомцем. Может иметь место бытовой дискомфорт, дурной знак, ситуация беспорядка или материального ущерба, проблема на работе. Важно не только принять меры по ликвидации хаоса, но и справиться с негативным настроем, иначе вечером он отразится на отношениях с нужными людьми (Rambler/гороскопы).