Гороскоп Козерог на 4 декабря. Порадуйте меня!

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Гороскоп Козерог на 4 декабря



Сегодня звезды советуют Козерогам свернуть лишние инициативы. С утра многие Козероги будут пребывать не в лучшей фазе и даже на хорошие события часто будут смотреть сквозь «темную оптику» (особенно если рождены в середине января). В это время не исключены недомогания, бытовые и семейные неприятности. В конце дня настроение улучшится, но в любимых делах окажутся недоступны многие приятные опции (Rambler/гороскопы).