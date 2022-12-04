Гороскоп Рыбы на 4 декабря. У меня хороший гороскоп на сегодня?

Гороскоп на 4 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Гороскоп Рыбы на 4 декабря



Сегодня Рыбам стоит быть придирчивее при покупках, сделках, финансовых переводах и обменных операциях, при манипуляциях с вещами и инструментами. Важно не обольщаться красивыми речами, обманчивой быстротой, простотой и выгодой. В первой половине дня велика вероятность материального ущерба, выявления изъянов или порчи вещей. Вечер может изменить картину, создать препятствия или посеять сомнения (Rambler/гороскопы).