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Гороскоп Овен на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Овен.

Самый точный гороскоп на 05.12.22

Овен

Сегодня Овны могут стать более инертными. Многие Овны почувствуют свою зависимость от определенных вещей или материальных обстоятельств, от друзей, долгосрочных планов или будущей профессии. Нежелательны крупные траты и инвестиции: легко поторопиться и в чем-то себя обделить. Финансовые операции этого дня чреваты сюрпризами и ограничениями. Не рекомендуются валютные сделки и покупки за рубежом (Rambler/гороскопы).









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