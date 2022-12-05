Гороскоп Телец на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 05.12.22



Телец



Сегодня успехи Тельцов во многом зависят от организованности - например, умения примирить свою тягу к независимости и оригинальности с действующими стандартами или профессиональным долгом. Возможно, придется отодвинуть на второй план романтику. Тельцам, мечтающим вырваться из тесных рамок, лучше пока смириться с медленным ходом вещей: начав перемены сейчас, легко натолкнуться на невидимую стену (Rambler/гороскопы).