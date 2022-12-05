Гороскоп Близнецы на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 05.12.22



Близнецы



Сегодня активность Близнецов вынужденно падает. Они могут стать менее общительными, предприимчивыми и любопытными. Не исключается зависимость от материального фактора или замешательство от возникшей паузы в делах. Подойдет к концу увлекательный диалог или флирт, от которого они эмоционально и интеллектуально «подзаряжались». Из-за внешних обстоятельств может быть отложена поездка или покупка (Rambler/гороскопы).