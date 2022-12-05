Гороскоп Лев на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 05.12.22



Лев



Сегодня звезды советуют Львам решать стратегические задачи с уклоном в финансовую, профессиональную или организационную сторону. На первый план могут выйти ключевые темы, связанные с карьерой и материальным обеспечением, а также вопросы, связанные с дружбой и долгом перед своим сообществом. Львам-«звездам» придется отставить претензии на лидерство и подчиниться роковым внешним обстоятельствам (Rambler/гороскопы).