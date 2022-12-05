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Гороскоп Дева на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины



Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Дева.

Самый точный гороскоп на 05.12.22

Дева

Сегодня Дев поджидает ограничение, разочарование или временный тупик - особенно вдали от дома или в связи с зарубежными планами. Многие Девы подойдут к точке перелома в своих жилищных делах, любовных отношениях, учебных занятиях или научных изысканиях. Может требовать перестройки бизнес за рубежом, сеть маршрутов или система платежей. Темой дня может стать отказ, отсрочка, препятствие к поездке (Rambler/гороскопы).









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