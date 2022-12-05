Гороскоп Скорпион на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 05.12.22



Скорпион



Сегодня звезды советуют Скорпионам ценить дружеские отношения, но соблюдать в общении с единомышленниками сложившуюся дистанцию. Этот день дает мало простора для маневра и в техническом, и в психологическом плане. Не лучший момент для вступления в сообщество и обращения к аудитории. Лучше повременить с важными совещаниями: через несколько дней обстоятельства станут для них более благоприятными (Rambler/гороскопы).