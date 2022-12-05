Гороскоп Козерог на 5 декабря 2022, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 5 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 05.12.22



Козерог



Козероги проведут этот день спокойно и не без пользы, если вспомнят о существующих для них на данный момент ограничениях и заранее выставят себе рамки, в которых реализуют свои желания. Лишь в этом случае у них возможны небольшие подвижки в творчестве, любви, воспитании детей или в другой важной для них сфере. Попытка надавить на собеседника чревата отказом, разочарованием или неудачей (Rambler/гороскопы).