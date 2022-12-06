Гороскоп Телец 6 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Телец



Сегодня Тельцы могут поставить на первое место свои собственные потребности: они будут более надежным руководством к действию, чем внешние ориентиры. Могут задерживаться новости издалека, влияющие на профессиональные и иные планы. Одним из лучших решений в эти сутки станет полный отдых. Пора окончательно попрощаться с некоторыми надеждами на будущее или переформатировать их под новые стандарты (Rambler/гороскопы).