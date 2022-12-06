Гороскоп Близнецы 6 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Близнецы



Сегодня многие Близнецы столкнутся с заминкой в своих текущих делах, но звезды советуют им не расслабляться и быть на низком старте: повод для нового витка активности уже близко. Рекомендуется отдых, но не стоит откладывать его на вечер: не исключено, что ближе к ночи появится динамика, поступят новости или придут свежие идеи, придется начать собираться в путь или остро захочется высказаться (Rambler/гороскопы).