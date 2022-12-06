Гороскоп Рак 6 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Рак.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Рак



Сегодня Раки могут позволить себе помечтать о будущем, в одиночку или вместе со своими друзьями. Не исключено, что последний формат окажется предпочтительнее: «коллективная медитация» поможет быстрее расслабиться, забыть о тревогах и неприятностях. Желательно убедиться, что сохранены контакты с влиятельными единомышленниками, способными в новой ситуации остаться вдохновителями или покровителями (Rambler/гороскопы).