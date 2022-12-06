Гороскоп Лев 6 декабря, самый точный и правдивый гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Лев.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Лев



Сегодня звезды рекомендуют Львам не откладывать оставшиеся со вчерашнего дня дела и заняться ими прямо с утра. Возможно, в последний момент будет улажен трудный вопрос или снято накопившееся напряжение, получено прощение или компенсация. Новыми делами в эти сутки лучше не заниматься, но вечером они наметятся. Возможно, назреет командировка, более активное общение с друзьями или другой «интенсив» (Rambler/гороскопы).