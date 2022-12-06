Гороскоп Скорпион 6 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Скорпион.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Скорпион



Сегодня Скорпионам стоит держать рот на замке – высок риск нечаянно проболтаться о своих или чужих тайнах. Так что меньше говорите. Для покупок день тоже неудачный – скорее всего, вы приобретете что-то плохого качества или заплатите слишком много денег. Поэтому отложите походы по магазинам на другой день. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует реже открывать кошелек – лучше сохранить все деньги (Rambler/гороскопы).