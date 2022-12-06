Гороскоп Козерог 6 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 6 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 06.12.2022



Козерог



Сегодня Козерогам не стоит вешать нос – даже если в чем-то вы просчитались, то обязательно станете победителем в другом деле. Не стоит болтать со всеми и каждым – лучше в этот день выбирать в собеседники вдохновляющих людей, а праздные разговоры переложить на завтра. Гороскоп на сегодня для знака Козерог советует меньше хлопотать по дому – сейчас лучше сконцентрироваться на работе (Rambler/гороскопы).