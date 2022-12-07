Гороскоп Близнецы 7 декабря, самый точный гороскоп для мужчины и женщины

Гороскоп на 7 декабря 2022 года для женщины и мужчины родившихся под знаком зодиака Близнецы.



Самый точный гороскоп на 07.12.2022



Близнецы



Сегодня у Близнецов прилив энергии. Они могут провести весь день в суете, движении и приключениях. Многие из них втянутся в личное противостояние или соревнование с кем-то, будут не прочь рискнуть или повести себя вызывающе, превратить общение в спарринг. Возможно, им придется вновь пройти по своим следам, повторить старый маневр или трюк. Не стоит продолжать спор с лицом, теряющим авторитет (Rambler/гороскопы).